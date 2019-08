Organizatia PSD Constanta condamna votul liberalilor din sedinta extraordinara a Consiliului Local

Organizația Municipală a Partidului Social Democrat Constanța condamnă votul prin care consilierii liberali au determinat pierderea sumei de 65 de milioane de euro, fonduri europene. Cu acești bani sistemul de termoficare ar fi fost complet modernizat, fapt care ar fi condus la diminuarea substanțială a costului gigacaloriei. Comunicatul de presă transmis de PSD Constanţa vine ca răspuns la comunicatul de presă al liberalilor, care neagă acuzaţiile făcute de primarul Decebal Făgădău în cadrul conferinţei de presă de după şedinţa de Consiliu Local, din data de 14 august.Proiectul supus astăzi la vot în ședința extraordinară a Consiliului Local viza aprobarea cumpărării rețelei de transport primar de la Electrocentrale Constanța, societate a Ministerului Energiei aflată în isolvență, cu suma de 2 milioane de lei, pentru a putea accesa proiecte cu fonduri structurale în valoare de 65 de milioane de euro.“Avem termen până la sfârșitul lunii septembrie să depunem un proiect pentru accesarea fondurilor europene în vederea redimensionării și modernizării rețelei de transport a agentului termic. Important este să generăm soluții pentru comunitate, nu doar discuții sterile. Astăzi liberalii, pentru că nu au votat acest proiect, ne pun în pericol căldura pentru sezonul rece, penalizează constănțenii pentru că au intrat în campanie electorală. Sunt extrem de dezamăgit de modul în care consilierii locali PNL înțeleg să facă politică, în batjocură față de constănțeni. Voi reveni cu acest proiect pe ordinea de zi și voi invita la ședința Consiliului Local președinții de asociații de proprietari, să vedem dacă lor le convine să pierdem 65 de milioane de euro. Este incredibil ce au reușit să facă liberalii astăzi. Să ne facă să pierdem bani europeni și să fim amenințați că vom sta în frig la iarnă!” a declarat Decebal Făgădău, președintele Organizației Municipale a PSD Constanța."PSD Constanța remarcă ipocrizia Partidului Național Liberal care, în discursul electoral, reclamă lipsa atragerii de fonduri europene, în realitate, ei fiind cei care blochează proiectele majore care vizează dezvoltarea durabilă a municipiului", se mai punctează în comunicatul de presă transmis de PSD Constanţa.“Astăzi, liberalii au votat împotriva tuturor sporturilor din Constanța. Au venit cu zero proiecte în ceea ce privește susținerea sportului constănțean, atât în ceea ce privește sportul de masă, cât și pe cel de performanță”, a declarat președintele organizației PSD municipiul Constanța, Decebal Făgădău."În ședința de Consiliu Local de astăzi au fost supuse la vot proiectele de hotărâre privind alocarea unor sume pentru finanțarea activității sportive a 14 cluburi constănțene, proiecte care au trecut cu voturile PSD și PMP. Partidul Social Democrat înțelege că, în disperare de cauză, liberalii au intrat în campanie mai devreme, însă demagogia și votul împotriva cetățeanului nu aduc puncte electorale. La Constanța se investește într-o Sală Polivalentă, ne propunem să avem o pepinieră de campioni, vin din spate o mulțime de tineri care au nevoie de modele. Sportul constănțean are nevoie de susținerea noastră", transmit social-democraţii.Bogdan Huţucă, preşedintele PNL Constanţa a răspuns, printr-un comunicat de presă, la acuzaţiile primarului Constanţei, Decebal Făgădău.„Primarul Constanței își face treaba de mântuială dar acuză Partidul Național Liberal de rea-voință.Făgădău este supărat pentru că liberalii nu au votat proiectul de hotărâre inițiat de el care prevede aprobarea cumpărării rețelei de transport a energiei termice de la Electrocentrale Constanța S.A.Ce uită Decebal Făgădău să spună este că acest proiect de hotărâre introdus ad-hoc pe ordinea suplimentară a ședinței extraordinare a Consiliului Local Constanța conține doar intenția primarului de preluare printr-o opțiune de cumpărare a rețelei de termoficare.Problema rețelei termice a Constanței este una gravă și este permanent pe agenda Organizației Județene PNL și de aceea nu putem vota un proiect care nu conține o expertiză tehnică din care să reiasă stadiul rețelei și nivelul de erodare.Ceea ce a mai “uitat” Decebal Făgădău să scrie în proiectul de hotărâre este scopul achiziționării rețelei termice și finanțarea din fonduri guvernamentale sau europene.În mod superficial, primarul a fluturat în fața consilierilor o fițuică ce nu avea absolut niciun fel de susținere.Îl somăm public pe Decebal Făgădău să refacă rapid acest proiect de hotărâre care să conțină o expertiză tehnică și să își asume reabilitarea rețelei termice pe care are de gând să o cumpere din fonduri europene”, a transmis Bogdan Huţucă.