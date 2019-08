Organizatorii Afterhills, injurati de afaceristii de la festival

Afterhills 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dupa problemele legate de biletele achizitionate online, agentii economici sunt nemultumiti de organizatorii Afterhills. Prima zi a festivalului din padurea Dobrovat s-a lasat cu nemultumiri din partea agentilor economici. Acestia si-ar fi dorit sa dea drumul la activitate mai devreme dar nu au putut sa sincronizeze casele de marcat. Abia acum o ora s-a rezolvat problema. Totodata un alt minus consta in amplasarea cosurilor de gunoi. Pentru a arunca un banal chistoc sau o hartie, trebuie sa strabati cel putin 200 de metri, In ultimul rand, zona de relaxare nu a fost amenajata in asa fel incat participantii sa poata sta asezati cat mai confortabil. Bataie de joc la Afterhills! Cumparatorii de bilete ...