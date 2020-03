Organizatorii turneului de la Wimbledon analizeaza toate scenariile, inclusiv amanarea si anularea

All England Lawn Tennis Club a anunţat, miercuri, că evaluează toate scenariile posibile pentru ediţia din acest an a turneului de la Wimbledon, inclusiv amânarea şi anularea din cauza pandemiei Covid-19, informează news.ro. “AELTC continuă să evalueze în detaliu toate scenariile pentru ediţia din acest an, inclusiv amânarea şi anularea, ca urmare a pandemiei Covid-19”, […]

