Orice companie cu profit de 70.000 euro poate solicita 200.000 euro fonduri europene

Orice companie cu profit de cel puţin 70.000 euro înregistrat în unul din ultimii doi ani poate solicita grantul maxim de 200.000 euro conform Măsurii 3 a Schemei de sprijin pentru IMM – „Granturi pentru investiţii”, astfel că aproximativ 65 companii pe fiecare judeţ din România ar putea beneficia de sprijin, anunță news.ro.

Proiectele trebuie depuse în prima zi/primele zile de la deschiderea sesiunii, având un punctaj de 100 puncte sau minim 90 puncte.

"Orice companie cu profit de cel puţin 70.000 euro înregistrat în unul din ultimii doi ani poate solicita grantul maxim de 200.000 euro conform Măsurii 3 a Schemei de sprijin pentru IMM – Granturi pentru investiţii. Totodată, activităţi noi au fost introduse de Guvernul României pentru Măsura 2, ce vizează sprijinirea companiilor afectate de pandemia de Coronavirus", anunţă REI Finance Advisors, companie de consultanţă specializată în atragerea de fonduri europene şi ajutoare de stat.

Ordonanţa 130 a fost adoptată pe 31 iulie şi publicată în Monitorul Oficial 705/6 august 2020 şi reglementează cadrul de acordare al fondurilor europene pentru a ajuta companiile să depăşească actuala perioadă în care sunt afectate economic de pandemia Covid-19, prin intermediul celor 3 scheme de sprijin: Microgranturi (2.000 euro), Granturi pentru capital de lucru (15% din cifra de afaceri înregistrată în 2019, dar nu mai mult de 150.000 euro/companie şi 250.000 euro/grup) sau Granturi pentru investiţii (între 50-200.000 euro, se punctează să solicite triplul profitului din 2019).

Măsura 3 - "Granturi pentru investiţii" beneficiază de o alocare de 550 milioane euro şi o grilă de punctaj potrivit căreia se punctează maxim să fie solicitat un grant egal cu triplul profitului înregistrat în 2019.

"Un aspect foarte important este acela că nu se solicită experienţă în domeniul respectiv, astfel că orice companie cu profit în unul din ultimii 2 ani poate solicita finanţare nerambursabilă pentru o activitate eligibilă, prevăzută de Anexa 3, aferentă Măsurii 3 - Granturi pentru investiţii. Astfel, orice companie cu profit operaţional de 70.000 euro se califică să acceseze grantul de 200.000 euro dacă doreşte să realizeze investiţii într-o activitate eligibilă din Anexa 3. Tot pentru punctaj maxim, activitatea respectivă ar trebui să aibă sold negativ în balanţa comercială a României, iar beneficiarii să cofinanţeze cu 45,1% pe zona Bucureşti - Ilfov şi 35,1% în ţară”, a declarat Roxana Mircea, partener REI Finance Advisors.

Potrivit informaţiilor publicate, din alocarea de 550 milioane euro, 82,5 milioane euro revin Bucureşti-Ilfov, respectiv circa 412 companii finanţate, cu condiţia să existe companii care solicita grantul maxim. La nivel de judeţe, reiese că vor fi finanţate circa 65 de companii/judeţ, cu un grant maxim de 200.000 euro.

Comparativ cu forma supusă consultării, Ordonanţa 130 a introdus noi activităţi pentru a fi finanţate pe Măsura 2 - „Granturi pentru capital de lucru”: prelucrare carne, peşte, fructe, lactate, activităţi de tipărire, comerţul cu amănuntul de cărţi, ziare, aparate foto-video.

Agenţiile de publicitate, companiile care activează în creaţie şi interpretare artistică, învăţământ, telecomunicaţii şi IT sunt şi ele eligibile.

Pentru Măsura 2 - "Capital de lucru" nu există punctaj, motiv pentru care este recomandat ca aplicanţii să fie pregătiţi şi să depună în prima zi documentaţia pentru a-şi maximiza şansele de a câştiga proiectele. Având în vedere alocarea de 350 milioane euro, la o medie de 100.000 euro/companie, compania de consultanţă se aşteaptă la un maximum de 3.500 de companii finanţate, respectiv circa 83/judeţ.

"Recomandăm companiilor să achiziţioneze semnatura electronică şi să demareze pregătirea documentaţiei, bugetul, câte două oferte pentru fiecare echipament sau să urmărească ceea ce se comunică pe acest subiect şi să depună proiectele în prima zi/primele zile de la deschiderea sesiunii având un punctaj de 100 de puncte sau minim 90 puncte, întrucât nu ştim exact câte companii vor aplica şi cu ce punctaj vor intra în alocarea financiară. Totodată, pentru o siguranţă sporită în pregătirea documentelor necesare şi şanse în plus ca proiectul să fie corect depus, recomandăm apelarea la serviciile unei companii de consultanţă specializate. Tocmai de aceea am deschis birouri regionale şi am mărit echipa de specialişti în ţară pentru a veni în sprijinul companiilor care doresc finanţare pentru schemele de ajutor propuse de Guvernul României şi finanţate prin fonduri europene”, a adăugat Roxana Mircea.

