Orice femeie ar vrea sa fie in locul lor! Doamnele din business-ul iesean care au devenit modele de succes in domeniul antreprenoriatului

afaceri google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Au reusit prin forte proprii in domenii dominate de barbati • Acestea sunt mai curajoase decat barbatii si deschid afaceri de succes in Iasi • Numarul femeilor antreprenoare din judet a crescut in ultimii ani • "In conditiile modernizarii occidentale de astazi, rolurile traditionale ale barbatului si femeii s-au schimbat", sustin specialistii din Iasi Femeile sunt tot mai prezente in afaceri. Asta o dovedesc statisticile. Aproape jumatate din firmele inmatriculate in Iasi anul trecut au cel putin o femeie asociat, actionar sau administrator. Potrivit Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC) de pe langa Tribunalul Iasi, in anul 2018 au fost inregistrate 3.648 de firme ...