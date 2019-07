Orientarea catre ergonomie a dus afacerile Workspace Studio la 3,5 milioane euro in primele 6 luni, in crestere cu 25%

Workspace Studio, companie specializata in solutii de amenajari si mobilier de birou orientat catre design ergonomic, a incheiat prima jumatate din 2019 cu o cifra de afaceri de 3,5 milioane de euro, in crestere cu 25% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Dinamica pozitiva se datoreaza in special proiectelor de amenajare orientate catre ergonomie, care urmaresc cresterea calitatii vietii la birou.