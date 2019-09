Orientul mijlociu ''fierbe''! Hezbollah a mai doborat o drona israeliana

Hezbollah google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Gruparea libaneza siita Hezbollah a anuntat luni ca a doborat o ''drona israeliana'' in momentul in care aceasta traversa frontiera cu Libanul, la o saptamana dupa escaladarea tensiunilor la granita cu Israelul, unde a avut loc un schimb de focuri intre miscarea siita Hezbollah si armata israeliana, relateaza AFP potrivit Agerpres. Luptatori ai Hezbollah ''au doborat cu armele necesare o drona israeliana in momentul in care aceasta traversa frontiera palestino-libaneza spre localitatea Ramieh'', in sudul Libanului, potrivit unui comunicat al miscarii siite. "Drona a fost doborata in afara localitatii si se afla in mainile'' Hezbollah, se arata in comunicat. Dumin ...