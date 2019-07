Originea raului

In mod straniu, toata dezbaterea cazului Caracal este concentrata pe momentul de la 3 dimineata, cand procurorii si politistii nu au intrat cu forta in locuinta lui Gh Dinca. Ceea ce ar fi justificat doar pentru ca grabi o modificare legislativa care sa permita de acum inainte, in mod explicit, interventia fara riscuri ulterioare. Asa cum e de putina veme doar in cazul infractiunilor din sfera violentei in familie.