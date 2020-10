OROARE Ancheta la orfelinate din Brașov dupa ce mai mulți copii au fost ABUZAȚI sexual și schingiuiți

Oroare pentru mai mulți copii instituționalizați. Oameii legii au deschis anchete după ce aceștia ar fi fost abzuați.

Polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Brașov s-au sesizat din oficiu și efectuează cercetări, in rem, după ce pe internet au apărut mai multe informații despre abuzurile la care sunt supuși copiii din orfelinatele din Brașov. Acuzatorii vorbesc despre abuzuri sexuale și violență.

Asociația pentru Siguranță Urbană şi Mediere (ASUM) Brașov au scris de mai multe ori despre orfelinatele din Brașov și au descris Direcția de Protecție a Copilului drept „un sistem depășit, dezinteresat, de cumetrii, unde de multe ori copiii sunt abuzați, chinuiți și tratați ca niște obiecte”, conform Mediafax.

Citește și:Monica Anisie a anunțat ÎNCHIDEREA școlilor din Capitală - MĂSURILE luate

„La nivelul conducerii se duce o luptă dură, pentru ciolan și putere. Interese și influență! Un buget în jurul căruia roiesc tot felul de „profesioniști” în asistență socială! În tot acest zbucium noi ne întrebăm-unde se situează copilul și interesul superior al acestuia??? Cine apără și protejează drepturile orfanilor, ale copiilor abandonați? Cine le oferă afecțiune? Cine îi pregătește pentru viața de adult?”, s-au întrebat cei de la ASUM.

Acuzațiile sunt deosebit de grave vorbindu-se despre agresiuni sexuale, bătăi, schingiuiri și înfometări.

„Se petrec adevărate drame în centrele de plasament. Multe din aceste abuzuri sunt ascunse, cenzurate și mușamalizate! Minciuna a devenit o virtute! Am prezentat câteva astfel de cazuri. Grave! De la abuzuri sexuale, copii bătuți (unul chiar cu biciul), până la înfometarea unora dintre aceștia. Ce au făcut în tot acest timp cei care trebuiau să vegheze ca astfel de atrocități să nu se întâmple? Nimic! Și-au luat salariile (extrem de generoase) și stau pitiți în niște birouri încălzite”, au mai scris reprezentanții ASUM.

În urma unui articol semnat de ASUM polițiști din cadrul Biroului de Investigații Criminale Brașov s-au sesizat din oficiu și efectuează cercetări, in rem, în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de neglijența în serviciu și relele tratamente aplicate minorului. Cercetările se efectuează sub coordonarea unui procuror.