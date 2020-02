Oscar 2020 - Suspans, castigatori certi si posibile surprize la gala de duminica seara

Sezonul premiilor cinematografice de la Hollywood isi atinge apogeul duminica seara odata cu gala Oscar, caracterizata in acest an de un suspans mai mare ca niciodata in privinta castigatorului la categoria principala - "cel mai bun film" -, dupa un sezon marcat de candidati mai putin cunoscuti, o noua angoasa legata de lipsa diversitatii si un competitor sud-coreean ce nu detine statutul de favorit, dar care ar putea sa obtina o victorie rasunatoare in fata unora dintre cele mai mari nume din ...