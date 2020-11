Oscar 2021 - Apples, prezentat in sectiunea Orizzonti la Venetia, propunerea Greciei pentru o nominalizare

Lungmetrajul „Apples”, debutul regizoral al lui Christos Nikou, prezentat anul acesta în secţiunea Orizzonti la Festivalul de la Veneţia, este propunerea Greciei pentru o nominalizare la categoria „cel mai bun lungmetraj internaţional” a premiilor Oscar 2021, informează Variety, potrivit news.ro.

Filmul, povestea unui bărbat care încearcă să îşi recupereze memoria în mijlocul unei pandemii de amnezie, a mai făcut parte din selecţiile festivalurilor de la Telluride şi Toronto, iar săptămâna aceasta va fi proiectat în competiţia Festivalului de la Salonic.

Producţia a fost vândută distribuitorilor din Franţa, Marea Britanie, Italia, Polonia, Singapore, Elveţia, Cehia, dar şi către HBO Europe.

Între ţările care şi-au mai anunţat propunerile se numără Spania („La trinchera infinita”), Malaysia („Soul”), Japonia („True Mothers”), Germania („And Tomorrow the Entire World”), Canada („Funny Boy”), Coreea de Sud („The Man Standing Next”), Cehia („Charlatan”), Singapore („Wet Season”), Kosovo („Exil”), Georgia („Beginning”), Elveţia („My Little Sister”), Polonia („Never Gonna Snow Again”), Bhutan („Lunana: A Yak in the Classroom”), Taiwan („A Sun”), Ucraina („Atlantis”), Bosnia şi Herţegovina („Quo Vadis, Aida?”), Coasta de Fildeş („Night of the Kings”) şi Luxembourg („River Tales”).

România a propus pentru nominalizare documentarul „colectiv”, semnat de Alexander Nanau.

Cea de-a 93-a ediţie a galei premiilor Oscar este programată să aibă loc pe 25 aprilie 2021. Nominalizărilor vor fi anunţate pe 15

martie.