Otelul Galati, fosta campioana a Romaniei, a parasit gazonul si vrea la Primarie

7 septembrie 1988, stadionul Dunarea din Galati. Regretatul Nae Burcea trimitea pasa ideala lui Ionel Dragoi, "Aripioara" incerca un dribling in careul Batranei Doamne si De Agostini n-a putut sa-l opreasca decat prin fault. Penalti! Ion Profir n-a tremurat in fata celebrului portar Tacconi si a inscris de la 11 metri. Otelul Galati - Juventus Torino 1-0, meci tur din Cupa UEFA. Singura victorie din istoria fotbalului romanesc in fata gigantului bianco-nero.