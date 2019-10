OTP Bank Romania, aflata in plina expansiune, vrea sa angajeze circa 400 de oameni in urmatorul an

OTP Bank România vrea să angajeze circa 400 de oameni în următorul an, fiind într-un moment de expansiune a afacerii, şi vrea să îşi dubleze cota de piaţă, la 5%, până în 2024, a declarat miercuri pentru News.ro Diana Mişa, director de resurse umane la OTP Bank România, potrivit news.ro.

Banca are acum 1.350 de angajaţi la nivel naţional.

"Plănuim să închidem anul cu 1.470-1.500 de angajaţi. Anul viitor, încă 250 de poziţii sunt, de asemenea, în plan. Creştem business-ul, introducem tehnologii, automatizăm procese, dezvoltăm produse. Suntem într-un moment de expansiune a afacerii, avem un obiectiv foarte clar: până în 2024 vrem să dublăm cota de piaţă, la 5% cotă de piaţă. Pentru asta, avem nevoie de resurse, în primul rând", a declarat Diana Mişa, director de resurse umane la OTP Bank România.

Oamenii vor fi angajaţi în zona de management al producţiei, în vânzări, în sucursale, în liniile de business de IMM-uri şi de corporate, în zona de operaţiuni.

"Practic, în toate zonele de activitate din bancă deschidem poziţii noi şi ne creştem echipele", a adăugat ea.

Altfel, cu ocazia aniversării a 15 ani de activitate pe piaţa locală, OTP Bank România a lansat în cadrul unei conferinţe de presă Banca de mulţumiri, unul dintre cele mai mari demersuri digitale dedicate recunoştinţei. Acesta are ca scop ridicarea nivelului de gratitudine a românilor şi de a transmite inspiraţie pentru ca oamenii să spună „mulţumesc” mai des în cele mai cunoscute formate digitale.

Aceasta este prima acţiune de acest tip a unei companii din domeniul bancar.

Iniţiativa vine în urma unui studiu OTP Bank România făcut în septembrie asupra 800 de oameni, prin care a analizat, la nivel naţional, cultura recunoştinţei la români: când, cum şi cât de mult spun aceştia “mulţumesc”, atât în mediul online, cât şi offline.

"În România cultura recunoştinţei este percepută diferit în funcţie de generaţii. Generaţia Z consideră mulţumirea şi recunoştinţa ca fiind gesturi normale, neavând dificultăţi în a le exprima, iar Millenials o percep ca o formă de respect, politeţe. Cei cu vârste între 31 şi 45 de ani se lasă ghidaţi de karma şi de dorinţa sau aşteptarea ca gestul să fie întors şi răsplătit într-o formă sau alta, în timp ce targetul senior interpretează recunoştinţa mai degrabă în sensul schimbului reciproc de favoruri, ca pe o datorie", arată studiul.

Deşi 92% dintre români sunt de acord că este un semn de bună creştere să mulţumeşti, în ultima săptămână doar jumătate dintre români au zis ”mulţumesc” persoanelor apropiate din familie, precum partenerului sau părinţilor şi doar şase din zece unui străin.

Şase din zece români spun că prietenii nu le mulţumesc atunci când fac un lucru pentru ei, iar şapte din zece nu se simt apreciaţi de rude. În ceea ce priveşte gratitudinea manifestată la locul de muncă, situaţia este şi mai îngrijorătoare: opt din zece români nu se simt apreciaţi de colegi. Mai mult, în viaţa personală, 50% dintre români nu se simt apreciaţi de partenerul de cuplu.

În România, femeile spun mai des decat bărbaţii "mulţumesc" (78% faţă de 65%) şi zâmbesc mai mult în situaţiile de zi cu zi (68% faţă de 54%). Dar cei care îşi arată cel mai des recunoştinţa sunt aceia cu vârste de peste 60 de ani. Aceştia spun aproape întotdeauna "mulţumesc" (93% faţă de 79% alte categorii) şi zâmbesc mult mai mult decât celelalte categorii de vârste (70% faţă de 57% total categorii).

"Românilor le lipseşte cultura recunoştinţei, aceştia neştiind să îşi manifeste gratitudinea în numeroase situaţii", arată studiul.

Conform studiului, există mai multe bariere care îi împiedică să-şi manifeste recunoştinţa: invidia, egoismul, lipsa educaţiei, teama de a nu rămâne dator şi mulţumirea văzută ca un semn de slăbiciune.

„Recunoştinţa la români este o resursă prea puţin cercetată şi prea puţin cultivată. În acest context, consider că demersul de a o scoate la iveală şi propaga la nivel naţional este unul excelent, cu atât mai mult cu cât verbalizarea recunoştinţei are numeroase beneficii: îmbunătăţeşte starea de spirit, starea de sănătate, întăreşte interacţiunile şi relaţiile şi creşte capacitatea de a gestiona cu succes stresul”, a subliniat Daniel David, preşedintele Asociaţiei Psihologilor din România şi profesor de ştiinţe cognitive clinice la Universitatea Babeş-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca.

OTP Bank România a înregistrat un profit consolidat ajustat după impozitare de 53,6 milioane lei (3,6 miliarde forinţi), în primul semestru al anului în curs, cu 164% mai mare comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut.

Volumul creditelor performante, ajustat la cursul de schimb, a crescut cu 17% de la an la an, susţinut de o creştere robustă a creditelor de tip imobiliar, din partea IMM-urilor şi a unei dinamici pozitive a segmentului corporate. Segmentul corporativ a fost principalul motor al creşterii, cu un avans de 14% faţă de 2018. Segmentul retail a contribuit la creştere cu un plus de 16% faţă de anul precedent.

În ceea ce priveşte vânzările de credite noi, volumele de credite imobiliare acordate s-au dublat, în primul semestru din 2019 comparativ cu perioada similară a anului trecut, în timp ce vânzările împrumuturilor de nevoi personale au crescut cu doar 1%.

OTP Bank România, subsidiară a OTP Group, este un furnizor integrat şi auto-finanţat de servicii financiare.

OTP Group aniversează anul acesta 70 de ani de activitate, în timp ce subsidiara din România marchează 15 ani de prezenţă de piaţa locală. Grupul are aproximativ 36.000 de angajaţi şi deserveşte zilnic peste 18,5 milioane de clienţi din 12 ţări.