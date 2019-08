Otrava in loc de sucuri. Protectia Consumatorului a facut descoperirea

ANPC google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a aplicat, in urma controalelor efectuate in perioada 29 iulie-9 august 2019 sanctiuni de peste un milion de lei pentru nerespectarea prevederilor legale la comercializarea bauturilor racoritoare si a sucurilor si nectarurilor din fructe, conform unui comunicat. Controlul s-a desfasurat in toate judetele tarii si in municipiul Bucuresti. Au fost controlati 682 operatori economici (distribuitori, magazine, statii benzina si producatori), iar la un numar de 425 dintre acestia (62,3%) au fost constatate deficiente. A fost verificata o cantitate de 652.610 litri produse (47.357 litri sucuri, 25.103 litri nectaruri si 580.150 litri bauturi racoritoare), din care 75 ...