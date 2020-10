Guvernul a adoptat ordonanța de urgență prin care persoanele cu COVID-19 asimptomatice sau cu forme ușoare vor putea fi tratate la domiciliu, iar medicii de familie vor primi 105 lei pentru fiecare caz tratat, anunță Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) într-un comunicat de presă. Prin această ordonanță de urgență, Guvernul a modificat Legea […] The post OUG pentru asimptomatici și bolnavii cu forme ușoare: Medicii de familie primesc 105 lei pentru fiecare pacient COVID-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.