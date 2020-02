OUG privind organizarea alegerilor anticipate a ajuns la Senat; Corlatean: OUG, luni, pe ordinea de zi a Biroului permanent

Ordonanţa de Urgenţă privind organizarea alegerilor parlamentare înainte de termen, adoptată de Guvern pe 5 februarie, a fost înregistrată vineri, la Senat, în calitate de prim for legislativ sesizat, potrivit site-ului instituţiei. Ordonanţa de Urgenţă a fost publicată în Monitorul Oficial după ce a fost trimisă la Senat. Vicepreşedintele Senatului care exercită atribuţiile de preşedinte al acestui for legislativ, Titus Corlăţean, a precizat că a dispus înscrierea actului normativ pe ordinea de zi a Biroului permanent de luni şi a subliniat că avizul Consiliului legislativ, care este anexat ordonanţei, este negativ. "Consiliul face precizarea că a primit solicitarea de a emite aviz pe 5 februarie, zi în care Guvernul a fost demis de Parlament. Ori ca o Ordonanţă (...) să fie adoptată este necesar avizul prealabil Consiliului Legislativ. Consiliul spune în termeni foarte clari (...) că adoptarea OUG este neconstituţională. (...) Mi se pare extrem de grav ceea ce s-a întâmplat din punct de vedere juridic, constituţional. Şi Consiliul ne confirmă, într-un act oficial, că s-a comis o ilegalitate. OUG modifică aspecte privind alegerea Parlamentului cu doar câteva luni înainte de alegerile parlamentare, fie ele la termen sau anticipate. Este o nouă gravă încălcare a Codului de conduită în materie electorală al Comisiei de la Veneţia. Guvernul PNL Orban încalcă Constituţia şi legislaţia privind competenţele Consiliului legislativ. (...) De asta vreau să discutăm cu colegii din Biroul permanent (...) Vom stabili paşii procedurali pe care trebuie să-i facem", a declarat, vineri, Corlăţean, pentru AGERPRES. El şi-a exprimat speranţa ca Avocatul poporului să sesizeze Curtea Constituţională "cu privire la neconstituţionalitatea adoptării acestei OUG". Potrivit lui Corlăţean, "această odioasă ordonanţă de urgenţă schimbă radical anumite reguli, legalizează turismul electoral pe faţă, fără niciun fel de rezerve, cu doar câteva luni înainte de alegeri". "Aici avem de face cu un act legislativ adoptat de Guvern cu cea mai gravă încălcare a competenţei legiuitoare a Parlamentului în materie electorală", a adăugat Corlăţean. Actul normativ prevede, printre altele, trei zile de vot în diaspora, dublarea numărului de parlamentari pentru diaspora şi posibilitatea de a vota la orice secţie. Ordonanţa reduce termenele pentru ca alegerile anticipate să poată avea loc. Termenul stabilit prin acest proiect de OUG este de 50 de zile pentru anunţarea datei alegerilor parlamentare după dizolvarea Parlamentului, iar acest anunţ poate fi făcut în termen de cinci zile de la dizolvarea Parlamentului. AGERPRES/(A, AS - autor: Livia Popescu, editor: Mihai Simionescu, editor online: Simona Aruştei)