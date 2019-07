Ovidiu e fostul solist legendar al unei trupe din Romania. Luni seara a intrat violent intr-o masina. „A tinut Dumnezeu cu el“

Ovidiu Ioncu Kempes google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cantaretul Ovidiu Ioncu Kempes (52 de ani), fost vocalist al formatiei Cargo, actualmente liderul trupei Kempes, a suferit un accident de motocicleta, luni seara, pe 1 iulie. Se pare ca soferul unei masini a intors, fara a se asigura, chiar in fata motorului condus de artist, iar acesta n-a putut evita impactul, intrand violent in lateralul autoturismului. Ovidiu Ioncu Kempes a ajuns la spital cu un umar si un cot dislocate, cu nasul spart si o multime de rani la fata, casca spargandu-i-se in urma coliziunii din trafic. Dupa investigatii care au relevat ca nu exista probleme ascunse – rani interne, care i-ar fi putut pune viata in pericol –, medicii i-au pus oasele la loc, l-au pansat ...