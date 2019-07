Ozana Barabancea, imagini inedite in costum de baie, dupa ce a slabit - FOTO

Ozana Barabancea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); A suferit si a tras mult, dar Ozana Barabancea a avut grija ca toate eforturile ei pentru silueta perfecta sa nu fie in zadar. Vedeta a intors toate privirile la plaja, acolo unde a pus pe ea costume de baie ce i-au pus in valoare silueta. Ozana Barabancea a slabit spectaculos, iar acum se mandreste cu silueta ei de vis, pentru care inca trudeste. Vedeta a pus pe retelele de socializare mai multe imagini de la plaja, in care apare in costum de baie. Fanii au inrosit butonul de like, clar fiind foarte apreciativi in privinta increderii in sine de care vedeta da dovada. Ozana Barabancea, trei operatii in una Ozana Barabancea a mers la specialist pentru micsorare de bust si ridicare. Astazi, a mer ...