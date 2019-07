Ozana Barabancea reactie neasteptata in legatura cu crima de la Caracal

Ozana Barabancea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Rand pe rand, vedetele de la noi isi striga revolta in legatura cu dublele crime, recunoscute de Gheorghe Dinca la doua zile dupa ce a fost incatusat. Astazi, Ozana Barabancea a rabufnit in legatura cu cazul monstrului din Caracal si a transmis un mesaj emotionant. Artista a propus zi de doliu national in memoria victimelor care au fost torturate si omorate de mecanicul auto 66 de ani. Ozana Barabancea a asternut pe o retea de socializare cateva dintre gandurile care o macina si au ranit-o profund. In mesajul scris, vedeta i-a cerut iertare Alexandrei Macesanu… a cerut iertare in numele tuturor romanilor. Ozana Barabancea, imagini inedite in costum de baie, dupa ce a slabit - FOTO “ ...