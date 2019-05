Ozzy Osbourne isi dorea ca Black Sabbath sa fi putut termina recentul turneu de adio impreuna cu bateristul Bill Ward

Ozzy Osbourne îşi dorea ca Black Sabbath să fi putut termina recentul turneu de adio împreună cu bateristul Bill Ward, membru fondator, potrivit NME potrivit news.ro

Toboşarul ar fi trebuit să meargă în turneu cu Osbourne, cu chitaristul Tony Iommi şi cu basistul Geezer Butler, când au anunţat un turneu de adio în care membrii trupei s-au reunit în 2011.

Dar, la acea vreme, lui Ward nu i-au plăcut condiţiile din contract. Ei şi-au încheiat ultimele două concerte în Birmingham, în 2017.

Într-un interviu, Osbourne a spus: "Nu mi-a plăcut faptul că Bill Ward nu a fost acolo, de la început. Oamenii au dat vina pe mine, dar nu am fost eu de vină, sincer. Nu am avut timp să stăm împreună, a trebuit să plecăm, dar îmi pare rău că nu a mers cu Bill".

Recent, Osbourne a anunţat reprogramarea unor concerte din 2020, după probleme serioase de sănătate care l-au forţat să amâne turneul de adio.

Emblematicul muzician a fost nevoit să amâne date de concert din Regatul Unit, Europa, Australia, Noua Zeelandă şi Japonia în februarie, după ce a fost spitalizat din cauza pneumoniei.

Ozzy Osbourne, născut pe 3 decembrie 1948, în Aston (Birmingham, Anglia), supranumit „Prince of Darkness”, este interpret, compozitor şi vedetă TV. A devenit cunoscut, la începutul anilor 1970, ca vocalist al formaţiei Black Sabbath, din care a făcut parte din 1968 până în 1978. A urmat o carieră solo, cu 11 albume de studio lansate, vândute în peste 55 de milioane de copii în întreaga lume. În 2006, a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame, ca parte a trupei Black Sabbath, alături de colegii săi Tony Iommi, Bill Ward şi Geezer Butler. Trupa Black Sabbath s-a reunit în 2010 şi a lansat un nou album de studio, intitulat „13”, în 2013. De asemenea, în 2007, el a primit o stea pe The Birmingham Walk of Stars. Alături de Sharon, soţia, Kelly, una dintre cele două fiice, şi Jack, fiul, a fost protagonistul show-ului TV „The Osbournes”, difuzat de postul MTV din 2002 până în 2005.