Ozzy Osbourne si-a anulat turneul nord-american de anul acesta

Ozzy Osbourne şi-a anulat turneul nord-american de anul acesta, pentru „a se putea recupera de pe urma numeroaselor probleme medicale cu care s-a confruntat în ultimul an". În urmă cu o lună, Osbourne a făcut public faptul că suferă de maladia Parkinson, potrivit Mediafax.ro.

Decizia de a anula concertele din America de Nord incluse în „No More Tours 2” a fost luată pentru a le permite fanilor care îşi luaseră deja bilete să îşi facă alte planuri.

După evenimente de promovare a noului său album, „Ordinary Man", programat pentru lansare pe 21 februarie, artistul va urma câteva tratamente medicale suplimentare într-o clinică din Elveţia, începând cu luna aprilie.

„Mulţumesc tuturor pentru răbdare, pentru că am avut un an de r...t", a spus muzicianul într-un comunicat, potrivit Variety.

Osbourne, în vârstă de 71 de ani, care, în aprilie 2019 şi-a anulat toate concertele pe anul trecut, a fost bolnav de pneumonie şi a suferit şi o căzătură gravă în locuinţa sa.

De asemenea, în luna ianuarie, acesta a făcut public faptul că suferă de maladia Parkinson.

După ce a plecat din trupa Black Sabbath - pe care a înfiinţat-o, în 1968, alături de chitaristul Tony Iommi, basistul Geezer Butler şi toboşarul Bill Ward -, Ozzy Osbourne şi-a construit o carieră de succes în calitate de artist solo. Albumul "No More Tears", lansat de Ozzy Osbourne în 1991, a primit patru discuri de platină în SUA şi a avut parte de o primire călduroasă din partea publicului şi a criticilor. În total, Osbourne a lansat 11 albume de studio solo. De-a lungul carierei, a primit, printre altele, o stea pe Hollywood Walk of Fame, un Global Icon Award la gala MTV Europe Music şi un Ivor Novello Award pentru munca sa de compozitor.