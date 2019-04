Ozzy Osbourne, turneu prin Europa: Lista completa a tarilor in care va concerta legenda Rock

Ozzy Osbourne va reveni pe scenele europene în ianuarie 2020, după ce a fost nevoit să anuleze concertele de anul acesta din cauza unor complicaţii medicale survenite pe fondul unui accident casnic mai vechi, potrivit news.ro.

În vârstă de 70 de ani, Osbourne a fost sub tratament medical şi din cauza unei pneumonii.

Potrivit site-ului oficial al muzicianului, el va concerta din nou în Europa în ianuarie şi februarie 2020.

Turneul european va începe pe 31 ianuarie în Marea Britanie şi Irlanda - Nottingham, Dublin, Manchester, Newcastle, Londra (O2 Arena), Glasgow şi Birmingham - şi va continua cu Germania, Finlanda, Suedia, Austria, Cehia, Italia, Spania şi Elveţia (16 martie).

Osbourne a mulţumit fanilor pentru răbdarea de care au dat dovadă: „Sunt nerăbdător să revin în Europa pentru aceste show-uri. Mulţumesc tuturor fanilor pentru că mi-au fost alături şi au aşteptat ca noile date să fie anunţate. Abia aştept să vă văd anul viitor”.

Tot pentru anul viitor au fost reprogramate şi concertele din America de Nord.

Ozzy Osbourne, născut pe 3 decembrie 1948, în Aston (Birmingham, Anglia), supranumit „Prince of Darkness”, este interpret, compozitor şi vedetă TV. A devenit cunoscut, la începutul anilor 1970, ca vocalist al formaţiei Black Sabbath, din care a făcut parte din 1968 până în 1978. A urmat o carieră solo, cu 11 albume de studio lansate, vândute în peste 55 de milioane de copii în întreaga lume. În 2006, a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame, ca parte a trupei Black Sabbath, alături de colegii săi Tony Iommi, Bill Ward şi Geezer Butler. Trupa Black Sabbath s-a reunit în 2010 şi a lansat un nou album de studio, intitulat „13”, în 2013. De asemenea, în 2007, el a primit o stea pe The Birmingham Walk of Stars. Alături de Sharon, soţia, Kelly, una dintre cele două fiice, şi Jack, fiul, a fost protagonistul show-ului TV „The Osbournes”, difuzat de postul MTV din 2002 până în 2005.