(P) Doi studenti romani au deschis prima piata on-line pentru cumparaturi si vanzari cu crypto-monede

Deal Your Crypto. Acesta este numele primei pieţe on-line, dedicată cumpărărilor şi vânzării, unde moneda folosită nu mai este cea tradiţională. Pe Deal Your Crypto, opera a doi studenţi români, se folosesc monezile digitale, de la cea mai cunoscută, Bitcoin, până la cele mai puţin accesibile neiniţiaţilor. Iar Mihnea Ioniţă şi Adrian Popa, cei doi studenţi fondatori ai aplicaţiei web, spun că depozitele pe platformă pot fi în Bitcoin, dar şi în alte monede digitale, care pot fi convertite, la cea mai bună rată de conversie, în Bitcoin. Mihnea Ioniţă şi Nicolae – Adrian Popa, ambii studenţi în anul al III-lea la Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei din cadrul Universităţii Politehnice din Bucureşti, au fondat noua companie acum câteva luni, în mai 2019, dar ideea unei platforme pe care să poţi vinde şi cumpăra cu ajutorul crypto-monezilor nu le dădea pace, de mai bine de un an si jumătate. "Mă uitam într-o zi pe OLX, căutam nişte jocuri. Atunci am observat că existau anunţuri care menţionau că acceptă Bitcoin sau alte monede digitale, ca Litecoin sau Ethereum. Nu ştiam, la acel moment, ce sunt crypto-monezile, aşa că m-am apucat să caut pe internet mai multe despre ele. Am fost impresionat de ce am descoperit şi totul s-a transformat într-o pasiune. După ceva vreme, am constatat că nu există o platformă on-line dedicată exclusiv cumpărăturilor cu aceste crypto-monezi. Am realizat această oportunitate, de a crea un marketplace, dedicat monezilor digitale", povesteşte Mihnea Ioniţă cum a început aventura.