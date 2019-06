(P) METRO Cash & Carry Romania sustine dezvoltarea tinerilor prin intermediul proiectului educational Scoala de Carte si Meserii

METRO Cash & Carry România, în parteneriat cu Camera de Comerţ Româno-Germană, ajută tinerii să se lanseze în carieră şi să devină profesionişti în domeniul comerţului, prin intermediul proiectului Şcoala de Carte şi Meserii. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Şcoala de Carte şi Meserii este un program educaţional de formare care se adresează absolvenţilor de şcoală primară şi care are la bază sistemul de învăţământ dual (de tipul learning by doing). Acesta se desfăşoară pe o perioadă de 3 ani şi îmbină module teoretice şi practice într-o programă inovativă. Durata modulelor practice creşte treptat de la 20% din programă, în clasa a IX-a, până la 72% din programă, în clasa a XI-a. Pe parcursul celor 3 ani elevii primesc o bursă din partea instituţiei de învăţământ şi a partenerilor programului, printre care şi METRO Cash & Carry România, precum şi multe alte beneficii. Pe lângă cunoştinţele practice dobândite alături de profesioniştii METRO, elevii au parte şi de asigurarea unei mese în fiecare zi, decontarea transportului, asigurarea materialelor de lucru şi susţinere pentru continuarea studiilor liceale. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); De asemenea, la finalizarea cursurilor, pe langă o diplomă recunoscută la nivel internaţional în meseria de comerciant-vânzător, METRO Cash & Carry România le oferă elevilor şi oportunitatea de angajare în cadrul companiei. „Credem cu tărie în învăţământul dual şi dorim să dezvoltăm tineri cu potenţial. Mulţi absolvenţi de învăţământ dual au început la METRO Cash & Carry Germania şi se află acum în poziţii de top management.”, a declarat Roland Ruffing, C ...