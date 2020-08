Pablo de Lucas, jucatorul lui FC Voluntari: 'E rusinos cum a fost organizat campionatul, nimeni nu se gandeste la fotbalisti'

Fotbalistul formaţiei FC Voluntari, spaniolul Pablo de Lucas, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă online, că este ruşinos modul în care a fost organizat campionatul Ligii I, precizând că nimeni din conducerea fotbalului nu s-a gândit la jucători, care au fost obligaţi să joace pe timp de vară la temperaturi extrem de ridicate.

"Mă bucur că se termină play-out-ul. Consider că tot ceea ce am făcut noi, ca echipă, din iarnă şi până acum a fost un miracol. Cu pandemia şi toate problemele a fost şi mai greu. A fost greu pentru toată lumea. Vreau să vorbesc şi despre cum a fost organizat campionatul. Iar din punctul meu de vedere a fost o ruşine. Tot ce s-a întâmplat, cum a organizat federaţia a fost ruşinos... nu doar play-out-ul, ci şi play-off-ul... a fost ruşinos. Suntem singura ţară unde încă se joacă. Nimeni nu se gândeşte la noi, la fotbalişti... am jucat aici pe timp de vară la ora 13, la 14, la 15... la 400 de grade. Mă bucur că se termină campionatul, şi se termină bine pentru noi. Dar noi, şi mă refer şi la mine pentru că mă simt un pic din ţara asta, trebuie să învăţăm ceva din această perioadă. A fost o lecţie de viaţă", a afirmat mijlocaşul, potrivit agerpres.ro.

Lucas a precizat că el şi colegii săi trebuie să trateze cu seriozitate ultima partidă a sezonului, cea cu Chindia Târgovişte de miercuri.

"Simplu cu siguranţă nu va fi meciul cu Chindia. E ultimul meci, iar situaţia lor nu e deloc bună. Ar fi bine să câştigăm... dar la fel am zis şi cu Dinamo şi până la urmă nu am reuşit. Aşa că noi trebuie să fim serioşi, să încercăm să câştigăm şi să închidem problema pentru că deja e prea lung campionatul ăsta", a adăugat el.

Fotbalistul spaniol în vârstă de 33 de ani, al cărui contract expiră după ultima etapă, nu ştie dacă va continua şi în sezonul următor la FC Voluntari. "Eu m-am simţit foarte bine la Voluntari, lucrurile au mers bine, sunt foarte mulţumit de tot, de club, de colegi, de antrenori. Dar vreau să se termine competiţia de tot şi după aceea vorbim dacă rămân sau nu. Nu e greu să rămân aici pentru că relaţia dintre mine şi club este foarte bună. Însă vom vedea", a afirmat Pablo de Lucas.

Echipa de fotbal FC Voluntari întâlneşte, miercuri, de la ora 17:00, în deplasare, formaţia Chindia Târgovişte, într-o partidă contând pentru etapa a 14-a, ultima a play-out-ului Ligii I.