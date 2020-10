Pachet minim de servicii sociale pentru prevenirea violentei si a abuzurilor impotriva minorilor, votat de Parlament. Ce prevede noua lege

O echipa mixta formata dintr-un asistent social, un asistent medical comunitar si un consilier scolar va fi infiintata la nivelul fiecarei localitati pentru prevenirea unor situatii precum saracia si excluziunea sociala, violenta sau abuzurile impotriva minorilor, abandonul scolar, sarcina in randul adolescentelor sau traficul de minori, in urma unei modificari legislative votate astazi in Parlament.