Pacienții COVID din corturile militare intra in iarna. Primul medic al țarii: Alta intrebare

Președintele Klaus Iohannis a anunțat, luni, cu ocazia vizitării Spitalului Universitar București (fost Municipal), că nu există încă soluții pentru pacienții COVID internați în corturile din spitalele de campanie militare, în condițiile temperaturilor foarte scăzute. Un jurnalist l-a întrebat, luni, pe președinte ce condiții li se pot oferi pacienților COVID internați în corturile din spitalul