Pacienții cu boli cardiace sunt operați prin incizii de doar trei centimetri de medicii de la Spitalul Universitar de Urgența București

Spitalul Universitar de Urgență București (SUUB) a devenit unul dintre puținele centre din Europa unde se face chirurgie cardiacă endoscopică, după ce medicii de la unitatea sanitară au operat mai mulți pacienți cu boli cardiace, prin incizii de doar trei centimetri, conform unui comunicat al SUUB, anunță MEDIAFAX.

„De la începutul acestui an, la Spitalul Universitar de Urgență București echipa medicală condusă de Conf. Dr. Cătălin Constantin Badiu a trecut la un nou standard în chirurgia cardiacă minim invazivă și anume chirurgia cardiacă endoscopică. Aceste intervenții se fac în Blocul Operator Central de la SUUB, acolo unde există aparatură de ultima generație necesară pentru astfel de operații”, conform sursei citate.

Chirurgia cardiacă endoscopică reprezintă o tehnică superioară chirurgiei cardiace minim invazive, la care este necesară depărtarea coastelor. Pentru a opera inima endoscopic se face o incizie foarte mică, de doar trei centimetri în spațiul intercostal fără a fi afectată deloc structura geometrică a toracelui. Spitalul Universitar de Urgență București devine astfel unul din puținele centre din Europa unde se face chirurgie cardiacă endoscopică.

„Noi, echipa medicală de la Spitalul Universitar de Urgență București, facem chirurgie cardiacă minim-invazivă de câțiva ani, de când a fost deschisă secția de chirurgie cardiovasculară. Acum, însă, am mers mai departe, spre proceduri endoscopice de tratare a vâlvei mitrale, în care trauma unei proceduri minim invazive este și mai redusă, operând valvele bolnave printr-o incizie de aproximativ 3 centimetri printre coaste fără a atinge structurile osoase. Pe lângă incizia prin care operăm pacientul, mai facem una mai mică prin care introducem endoscopul cu care intrăm până la nivelul structurii cardiace respective, pentru a vedea exact zona care trebuie operată. Camera cu ajutorul căreia sunt redate pe monitoare structurile cardiace nu numai că mărește zona operată, dar o și redă tridimensional. Așadar, în astfel de operații noi nu vedem direct structura cardiacă operată, ci vedem imaginea 3D transmisă de endoscopul introdus în torace, pe mai multe monitoare. Procedura endoscopică de tratare a vâlvei mitrale are un beneficiu real și semnificativ pentru pacient, deoarece, așa cum am menționat anterior structurile osoase ale toracelui nu sunt afectate deloc. Dacă în cazul chirurgiei clasice se deschidea sternul, iar în cazul chirurgiei cardiace minim invazive depărtam coastele, de dată această intrăm pur și simplu prin spațiul de circa un centimetru lățime existent dintre două coaste. În țări că Germania sau Belgia aproximativ 40% dintre procedurile de vâlvă mitrala sunt efectuate minim-invaziv, dar numai sub 5% prin proceduri endoscopice, numărul de centre și chirurgi care oferă astfel de proceduri fiind încă foarte redus”, a declarat medicul Cătălin Constantin Badiu, conform comunicatului de presă.

Medicul a precizat că astfel de operații nu pot fi făcute pentru toți pacienții care suferă de o boală a vâlvei mitrale.

„Noi am pornit acest program și încercăm să intervenim endoscopic în cazul tuturor pacienților care nu au patologii care contraindică operațiile minim-invazive. În cazul acestor tehnici chirurgicale operatorul principal trebuie să lucreze foarte strâns împreună cu întreagă echipa, fiecare membru al acesteia, având rolul lui determinant pentru succesul procedurii. Comunicarea și interdependență dintre anestezist, chirurgi, ecografist, perfuzionist și nu în ultimul rând asistență de instrumentar este una mult mai intensă față de cea din cadrul procedurilor convenționale. Chirurgia cardiacă minim invazivă, la Spitalul Universitar de Urgență București reprezintă aproximativ 25% din totalul procedurilor efectuate, numărul pacienților cu patologii valvulare singulare sau combinate ce beneficiază de proceduri chirurgicale efectuate prin endoscopie, minitoracotomie sau ministernotomie fiind în continuă creștere. Ne dorim să dezvoltăm programul endoscopic astfel încât toate operațiile valvulare ce permit o astfel de abordare, să poate fi efectuate astfel”, a completat șeful Secției de Chirurgie Cardiovasculară de la Spitalul Universitar.