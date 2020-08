Pacienții și medicii COVID-19, ținta agresiunilor in peste 40 de țari

Comitetul Internaţional al Crucii Roşii a anunţat, marţi, că în primele şase luni ale pandemiei de coronavirus s-au înregistrat peste 600 de cazuri de violenţă, hărţuire şi stigmatizare la adresa personalului medical, pacienţilor şi infrastructurii medicale, scrie News.ro. Cele 611 incidente s-au înregistrat în peste 40 de ţări. Peste 20 la sută din incidente au […] The post Pacienții și medicii COVID-19, ținta agresiunilor în peste 40 de țări appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.