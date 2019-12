Pacienta care a luat foc in timpul unei interventii chirurgicale a murit

Femeia de 66 de ani, bolnavă de cancer, care a luat foc pe masa de operaţie în timpul unei intervenţii chirurgicale, la Spitalul Floreasca, a murit. Secretarul de stat din Ministerul Sănătății, Horațiu Moldovan a confirmat vestea tristă duminică seara. Femeia suferise arsuri pe 40% din suprafața corpului în timpul incidentului deosebit de grav petrecut The post Pacienta care a luat foc în timpul unei intervenţii chirurgicale a murit appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.