Pacienti cu insuficienta renala cronica acuza reducerea abuziva a timpului de dializa in mai multe centre de profil din tara

Pacienţi care au nevoie de dializă şi care fac această procedură la diverse centre private din mai multe zone ale ţării acuză reducerea abuzivă a reducerii timpului de dializă, în unele cazuri de la patru la trei ore, ei susţinând că se simt rău şi că nimeni nu le-a explicat această decizie, potrivit news.ro.

Mirela Tărcăoanu, pacientă care face dializă la Piatra Neamţ, spune că timpul de dializă s-a redus cu 15 minute, iar acest lucru l-au constatat pacienţii uitându-se pe aparate, iar personalul medical nu a dat nicio explicaţie privind această situaţie. Femeia, care face dializă de 20 de ani, explică faptul că nu ştie dacă este sau nu bolnavă şi susţine că asistenţii care se ocupau de pacienţi la Piatra Neamţ au început să se îmbolnăvească „unul câte unul”.

”Personalul este la fel de speriat ca şi noi şi neputincios. Nici lor nu li s-a oferit cazare, să se ducă după ce termin, tura. Cred că DSP-ul sau nu ştiu cine gestionează, nici măcar nu a luat în considerare faptul că sunt nişte centre de dializă. Cred că se merge pe principiul sunteţi privatizaţi, descurcaţi-vă! DSP-ul nu testează, nu se face anchetă, parcă suntem ai nimănui. (...) Nu s-a spus dacă aveţi simptome, duceţi-vă la UPU” a afirmat pacienta din Piatra Neamţ într-o conferinţă de presă organizată online, marţi, de către deputatul USR Emanuel Ungureanu.

Ea spune că, după 20 de ani de dializă, a ajuns să îi fie frică să mai meargă să facă această procedură pe care o caracterizează drept „o tortură” din cauza fricii.

„Cel mai mult ne interesează să ne testeze asistenţii, pentru că ei sunt baza, la noi, noi nu putem să face, dializă singuri”, a mai spus femeia.

Aceeaşi situaţie este semnalată şi de către o pacientă din Călăraşi, care a participat la conferinţa de presă organizată de deputatul USR. Aceasta a povestit că, deşi la centrul de dializă din acest judeţ nu a fost înregistrat niciun caz de COVID-19, timpul de dializă a fost redus de la patru la trei ore în ultimele săptămâni, iar pacienţii încep să se simtă rău din această cauză. Femeia spune că li s-a motivat decizia prin faptul că trebuie să se facă dezinfecţie iar personalul sanitar trebuie să facă în aşa fel încât să nu se intersecteze turele de pacienţi.

„Triajul e ok, igiena, personalul echipat cu trebuie, cea mai mare problemă e reducerea timpului. (...) Pentru mine e foarte greu”, a afirmat femeia.

Emanuel Ungureanu a catalogat decizia de reducere a programului de dializă la centrul din Călăraşi drept „un abuz extraordinar care nu poate fi lăsat aşa”.

O reclamaţie cu privire la reducerea timpului de dializă a făcut şi un pacient din Bistriţa, care spune că la centrul privat unde face dializă timpul procedurii a fost redus de la patru la trei ore, el spunând că acest lucru „se resimte”.

„Am cerut părerea doctoriţei care era de serviciu că de ce mi se scade timpul de dializă şi am fost certat, a vorbit cu un ton ridicat. Nu mi-a explicat nimeni de ce. (...) Am a trecut peste inconvenientul că nu putem mânca pe timpul dializei, deşi este foarte greu. Am zis, ok, este o măsură de protecţie şi pentru noi. Dar reducerea timpului ne afectează” a spus bolnavul.