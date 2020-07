Pacientii Covid au inceput sa plece din spitale. Autoritatile nu mai pot impune romanilor izolarea si carantina

Secretarul de stat Raed Arafat a trimis vineri o informare catre prefecturi, prin care anunta ca cetatenii nu mai pot fi tinuti in carantina sau izolare, dupa publicarea in Monitorul Oficial a deciziei CCR privind neconstitutionalitatea unor masuri impotriva pandemiei de coronavirus. Un alt efect al deciziei Curtii Constitutionale este ca primii pacienti cu Covid-19 s-au externat la cerere din spital. In acest moment, in Romania sunt 59.000 de cetateni in izolare la domiciliu, peste 700 in ...