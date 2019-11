Padurarii raman, in continuare, tinte sigure in fata hotilor de lemne. Decizia criminala care i-a lasat fara arme ii va afecta inca multa vreme

Faptul ca, in sfarsit, legea le da dreptul sa fie inarmati nu-i ajuta decat in parte pe padurarii care se lupta, pe viata si pe moarte, cu hotii de lemne. Inainte de toate, din cauza ca armele respective nu vor veni peste noapte. In plus, paznicilor padurii le lipsesc inca multe alte dotari, pe care nu stiu cand sau daca le vor primi.