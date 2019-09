Ansamblul Palas 01 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In 2019, ansamblul mixt Palas Iasi a primit Certificatul de Excelenta „Hall of Fame” din partea TripAdvisor®, cel mai mare website de turism din lume, pentru cei cinci ani consecutivi in care a obtinut cele mai inalte calificative din partea vizitatorilor. Ca urmare a recenziilor foarte bune din partea turistilor, obtinute in mod constant, TripAdvisor® a oferit primului ansamblu mixt din Romania, Palas Iasi, distinctia „Hall of Fame”. Acest titlu se acorda dupa obtinerea timp de cinci ani consecutivi a „Certificatului de Excelenta”. Inca din 2015, Palas a obtinut ratinguri ridicate pe platforma online de turism. Expresii precum „impresionant&r ...