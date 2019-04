Palatul Culturii isi merita locul din topul celor mai frumoase cladiri din lume care trebuie vazute pe timp de noapte. Filmare spectaculoasa realizata cu drona - VIDEO

Palatul Culturii google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Palatul Culturii din Iasi se afla pe pozitia a treia in clasamentul Rolandia, cu descrierea "O legendă spune că are același număr de camere ca și anul", fiind astfel inclus in topul celor mai frumoase cladiri din lume care trebuie vazute pe timp de noapte. Pe prima pozitie din clasament se afla Palatul Regal din Madrid, pe locul doi este Palatul Peterhof, iar pe a patra, dupa cladirea din Iasi, Palatul Versailles. In acest context, zilele trecute a fost realizata o filmare spectaculoasa cu Palatul Culturii noaptea. Filmul a fost postat pe pagina de Drone in Air, avand denumirea "Filmare aeriana cu drona in Iasi la Palatul Culturii | Drone in air". ...