Paleologu crede ca USR la guvernare ar fi "un esec garantat", PNL e intr-o dependenta vicioasa, iar Iohannis "a compromis si tacerea"

Candidatul PMP la presdintie, Theodor Paleologu, a criticat atat USR, cat si PNL si pe presedintele Iohannis, in declaratiile facute, sambata, la Scoala de Vara a PMP de la Costinesti. Theodor Paleologu a spus ca in USR sunt oameni foarte buni, insa problema e ca nu au o busola ideologica, iar acest partid la guvernare ar fi "un esec garantat", in timp ce despre cei din PNL a spus ca ii suspecteaza de "masochism", deoarece continua sa stea alaturi de Klaus Iohannis, cel care "a compromis si ...