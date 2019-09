Paleologu la BEC: Romania are nevoie de un presedinte deschis dialogului, care sa restaureze demnitatea statului

Theodor Paleologu, candidatul Partidului Mişcarea Populară la alegerile prezidenţiale din noiembrie, şi-a depus candidatura, joi, la Biroul Electoral Central. El a precizat, după depunerea candidaturii, că România are nevoie de un preşedinte "deschis dialogului, care să restaureze demnitatea statului, credibilitatea României în afară, să restabilească respectul pentru România şi pentru români şi, nu în ultimul rând, să restabilească pacea socială". Paleologu le-a mulţumit celor 360.000 de oameni care au semnat pentru candidatura lui, precizând că încrederea lor reprezintă o "enormă" responsabilitate. "Pentru mine este o enormă responsabilitate încrederea acestor sute de mii de români, pe care îi voi reprezenta în această luptă electorală. Sunt 30 de ani de la Revoluţia din decembrie 1989 şi cred că România are nevoie, la Preşedinţia sa, de un tânăr care a participat la evenimentele din 1989 şi de un om care s-a format în libertate", a subliniat el. Theodor Paleologu a adăugat că aceasta este o "candidatură-mărturie", avându-i în minte pe colegii săi de generaţie din 1989 şi pe "acei bătrâni, la umbra cărora" s-a format. Potrivit candidatului PMP, rostul unei guvernări este pacea socială, "de care ducem foarte mare lipsă", iar România are nevoie de un proiect pentru dezvoltarea sa, care nu se poate obţine decât prin consens. "Din păcate, după 1989, mişcarea noastră, a tinerilor, a fost deturnată de comunişti, securişti, neocomunişti ş.a.m.d. şi asta este originea dihoniei. Originea discordiei din această ţară a fost Mineriada, au fost violenţele patronate de Ion Iliescu în 1990. Cred că e nevoie să scriem un nou capitol în istoria României şi să ne adunăm cu toţii în jurul unui proiect pentru dezvoltarea României, iar aceasta nu se poate obţine decât prin consens", a subliniat candidatul. Paleologu a venit la Biroul Electoral Central împreună cu liderii PMP şi câteva zeci de susţinători. AGERPRES/(A - autor: Sorin Peneş, editor: Andreea Rotaru, editor online: Adrian Dădârlat)