Palma grea pentru Oprișan, in timpul CEX PSD: E o declarație total deplasata!

Afirmația lui Marian Oprișan despre incendiul de la Colectiv a fosta taxată dur, luni, de un coleg din partid. „Este o declarație total deplasată”, a spus Gabriel Zetea la Digi24, in timp ce liderii PSD se aflau in sedinta CEX din Parlament. Zetea este membru in conducerea centrala interimara a PSD, lider al CJ Maramures si lider judetean PSD Maramures. „Imi pare rau ca sunt oameni de partid care nu-si dau seama de ceea ce spun”, a mai spus social-democratul, cu referire la Oprisan. „Imi cer eu iertare in numele lor”, a precizat el. „In toate partidele sunt oameni care au avut la un moment dar rolul lor, de aceea PSD e acum intr-o proces de reconstructie”, a mai spus Zetea. „Nu poti sa asociezi Colectivul cu nimic politic”, a mai declarat liderul central PSD.

Liderul PSD Vrancea, Marian Oprișan, a declarat saptamana trecuta la Conferința Județeană a PSD Vrancea, unde acesta a fost reales președinte, că Moldova nu are autostrada si pentru ca „a venit #Colectiv și a căzut Guvernul”.

Vezi si: STOP joc! Numirea conducerii marilor parchete este blocată. CSM, în dificultate .