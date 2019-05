Palmaresul istoric al Universitații Craiova, pe masa judecatorilor. Rotaru vs Mititelu

Disputa dintre Clubul Sportiv Universitatea Craiova, echipă finanțată de Mihai Rotaru și care evoluează în Liga 1, și Fotbal Club Universitatea Craiova, echipă patronată de Adrian Mititelu, continuă cu un nou proces care se va derula la Curtea de Apel București. Pe 15 mai, magistrații bucureșteni vor începe judecata în cererea de revizuire depusă de The post Palmaresul istoric al Universității Craiova, pe masa judecătorilor. Rotaru vs Mititelu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.