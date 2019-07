Palmele noastre detin adevarate secrete

maini google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Chiromantia sau citirea in palma este o practica veche si intalnita pe tot intreg globul. Radacinile acesteia se regasesc atat in Roma antica, dar si in India. Daca te pasioneaza domeniul si ai vrea sa stii si tu cate ceva despre cititul in palma, iti prezentam cateva repere dupa care se te ghidezi. Iata ce poti spune despre o persoana, in functie de dimeniunea palmelor. Aceasta se masoara de la radacina incheieturii pana la baza degetelor. Maini de pamant Palmele acestor persoane sunt patratoase, cu degete groase si piele tare. Posesorii unor astfel de oameni sunt energici, au valori bine stabilite si pot fi incapatanati uneori. Sunt practici si responsabili si au tendinta de a fi material ...