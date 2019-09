Pamantul s-a miscat in Vrancea. Romania, zgaltaita de un cutremur de 4,5

Un cutremur cu magnitudinea de 4,5 grade pe scara Richter a avut loc marţi la ora 14:52, ora României. Cutremurul a avut loc în zona seismică Vrancea, judetul Buzau, la o adîncime de 140 de km. Intensitatea cutremurului in zona epicentrala a fost de III grad(e) Mercalli. Gheorghe Mărmureanu, director onorifioc al Insitutului de Fizică The post Pământul s-a mişcat în Vrancea. România, zgâlţâită de un cutremur de 4,5 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.