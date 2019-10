Pamela Anderson, de nerecunoscut la 52 de ani! Cum arata nearanjata si cu ochelari de vedere - FOTO

pamela anderson google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); A fost una dintre cele mai sexy femei din lume si le-a aprins imaginatia barbatilor din intreaga lume timp de zeci de ani, insa acum Pamela Anderson pare ca nu mai aminteste deloc de femeia care a pozat de nenumarate ori goala. Cati bani cerea Daniela Crudu pentru o partida de amor. Tarifele altor vedete de pe piata Actrita care a jucat in „Baywatch“ a fost fotografiata zilele trecute pe aeroportul din Los Angeles, fiind intr-o situatie disperata. Imediat dupa ce a aterizat, Pamela Anderson a descoperit ca nu mai are deloc baterie la telefon, dar ca nu are nici incarcatorul la ea, astfel ca i-a rugat pe angajatii din aeroport sa o ajute. Daca ti-a placut articolul, te astep ...