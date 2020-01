Pamela Anderson s-a casatorit cu producatorul Jon Peters la Malibu

Pamela Anderson şi mogulul de la Hollywood Jon Peters s-au căsătorit, luni, în cadrul unei ceremonii private, la Malibu, potrivit The Hollywood Reporter. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Pamela Anderson, 52 de ani, cunoscută pentru apariţia în serialul "Baywatch", iar Jon Peters, producător de film în vârstă de 74 de ani, cunoscut pentru producţii precum "Flashdance" şi "A Star Is Born", s-au întâlnit prima dată în urmă cu 30 de ani. S-au revăzut în ultimele luni şi au avut o relaţia discretă. Căsătoria este a cincea pentru fiecare. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Foştii soţi ai Pamelei Anderson sunt muzicianul Tommy Lee, cu care are doi fii adulţi, Kid Rock şi Rick Salomon, de două ori. Recent, ea a locuit la Marsilia, împreună cu jucătorul de fotbal Adil Rami. Peters a fost căsătorit cu actriţa Lesley Ann Warren, apoi cu Barbra Streisand, pe care a întâlnit-o pe platourile de filmare la comedia "For Pete's Sake". A mai fost căsătorit şi cu producătoarea Christine Forsyth-Peters. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.