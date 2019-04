Pana de curent in Nicolina! Circulatia tramvaielor este blocata - FOTO

Pana de curent in Nicolina 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In aceste momente in cartierul iesean Nicolina s-a produs o pana de curent. In urma incidentului, circulatia tramvaielor este blocata, iar traficul din zona este paralizat. Din cauza penei, tramvaiele nu se mai pot deplasa, iar zeci de calatori au fost nevoiti sa coboare din mijlocul de transport in comun, urmand sa gaseasca alte alternative de transport. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Foto cartierul iesean nicolina c ...