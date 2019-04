Pana la reconstructie, in fata Notre Dame va aparea Biserica Efemera

Notre Dame google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In inima Parisului, la catedrala Notre Dame, au inceput lucrarile de consolidare, in conditiile in care, spun specialistii, structura are trei puncte de fragilitate majore. Pentru credinciosi si turisti, pe perioada reconstructiei, in fata catedralei Notre Dame va fi ridicat un lacas de cult “efemer”, care va fi demolat dupa 5 ani. Intre timp, pompierii francezi care s-au luptat cu incendiul de la catedrala au fost omagiati pentru curajul lor. Donatiile stranse pana acum pentru Notre Dame depasesc un miliard de euro. Rectorul catedralei, monseniorul Patrick Chauvet le-a spus celor de la “CNEWS” ca vrea sa construiasca in fata catedralei Notre Dame o “catedrala efemera& ...