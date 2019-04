Pana unde merge NESIMTIREA celor de la #rezist: Ecaterina Andronescu, jignita de Marian Ceausescu - VIDEO

marian ceausescu cu iklaus ohannis google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Educatiei Ecaterina Andronescu a fost asteptata aseara in fata sediului B1 TV de protestatarul Marian Ceausescu care a urmarit-o minute intregi pe strada si a jignit-o in mod repetat. ”Mi-ar placea sa va vad arestata!”, a spus Marian Ceausescu. ”Sa va ajute Dumenzeu cat adevar spuneti. Sa va ajute Dumnezeu cata mizerie faceti. Ziceti numai minciuni! Duceti-va la cel care va plateste”, a replicat Ecaterina Andronescu vizibil afectata de vorbele urate care ii erau adresate. Ministrul Educatiei i-a zis ca nu este in regula sa fie atacata in strada. Liderul #rezist Tudor Chirila se PLANGE ca nu se mai infrupta din bani publici Sorin Cimpeanu a incercat ...