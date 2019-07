Pana unde s-a ajuns? Cadavrul unui tanar a fost ridicat de politisti chiar de la priveghi. S-a intamplat la Botosani

medici legisti google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Trupul unui tanar de 19 ani din localitatea Tudora, judetul Botosani, care a murit intr-un accident in Franta, a fost ridicat din casa parintilor, de politisti si medici legisti, in timp ce familia se pregatea de inmormantare. Surse judiciare au declarat, pentru MEDIAFAX, ca nu era facuta necropsia. Politistii din Botosani si medicii legisti au ridicat, sambata, din locuinta unde parintii se pregateau de inmormantare, trupul unui tanar de 19 ani, care a murit in urma unui accident rutier petrecut pe 22 iunie pe o autostrada din Franta si care a fost, vineri, repatriat. Caz socant in Prahova. Cadavru in descompunere gasit de pompieri intr-un apartament. La interventie, o femeie cu afectiuni psihice a sa ...