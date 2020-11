Pandemia a exacerbat abuzurile sexuale impotriva copiilor; Președintele vorbește din hartii

Un președinte desprins de realitate și complet superficial, ba chiar iertător cu impotența și incompetența sistemului de protecție a copiilor din România a vorbit, de Ziua Internațională a Drepturilor Copiilor, despre cei 16.000 de copii, victime ale abuzului, neglijării, exploatării și oricărei forme de violență. Deși Comisia Europeană a avertizat asupra exacerbării abuzurilor sexuale împotriva […] The post Pandemia a exacerbat abuzurile sexuale împotriva copiilor; Președintele vorbește din hârtii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.