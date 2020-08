Pandemia a redus cu peste 7% consumul de bere in Romania. Principalele motive sunt determinate de inchiderea temporara a barurilor si restaurantelor

Piata berii din Romania a inregistrat o scadere de peste 7% in lunile martie - iunie ale anului in curs, comparativ cu perioada similara din 2019, din cauza pandemiei de Covid-19, iar consumul se situeaza mult sub nivelul consemnat in anii trecuti, chiar daca in luna iunie, odata cu redeschiderea teraselor, acesta a avut o usoara revenire, a declarat, directorul general al Asociatiei Berarii Romaniei, Julia Leferman.