Pandemia accelereaza calendarul investitiilor in tehnologiile digitale pentru sectorul de petrol si gaze, arata un studiu EY

Pandemia accelerează calendarul investiţiilor în tehnologiile digitale pentru sectorul de petrol şi gaze, arată un studiu EY în rândul directorilor executivi din sectorul de petrol şi gaze, iar 92% dintre aceştia consideră că, în următorii trei ani, succesul va fi determinat de capacitatea companiilor lor de a-şi recalifica forţa de muncă.

”90% dintre directorii executivi din sectorul de petrol şi gaze consideră că investiţiile în tehnologie şi în forţa de lucru sunt esenţiale pentru a supravieţui în actualele condiţii de piaţă”, potrivit studiului EY Oil and Gas Digital Transformation and the Workforce Survey 2020, potrivit news.ro.

Astfel, 58% dintre respondenţi au declarat că pandemia provocată de COVID-19 a scos în evidenţă importanţa investiţiilor în tehnologiile digitale, majoritatea plănuind să facă investiţii mari (29%) sau moderate (51%) în raport cu bugetul total.

”Pandemia a comprimat semnificativ calendarul de adoptare a tehnologiilor digitale de la un interval de cinci ani la o perioadă de trei luni. Economiile de costuri pe care le oferă tehnologiile digitale companiilor sunt critice pentru supravieţuire în contextul actual al preţurilor reduse, în care companiile din sectorul de petrol şi gaze caută să obţină o mai mare eficienţă operaţională şi să crească productivitatea de-a lungul întregului lanţ valoric. Cu toate acestea, pentru a valorifica din plin aceste investiţii, companiile de petrol şi gaze au nevoie de abilităţile necesare pentru a exploata şi utiliza aceste tehnologii la potenţialul lor maxim”, spune Andy Brogan, lider EY Global Oil & Gas.

Potrivit studiului, în medie, aproape jumătate dintre companii (46%) consideră că forţa lor de lucru nu deţine abilităţile necesare pentru a fructifica investiţiile în tehnologiile adoptate. Companiile îşi recunosc lipsa de maturitate în privinţa multor competenţe legate de tehnologiile digitale pe care le consideră esenţiale. În medie, diferenţa dintre importanţă şi maturitate este de 36%.

De exemplu, creşterea disponibilităţii datelor şi analiza unui volum mare de date (Big Data) este menţionată de 43% dintre directorii executivi drept una dintre principalele trei tendinţe care vor avea un impact pozitiv asupra dezvoltării activităţii companiei lor în următorii trei ani. Cu toate acestea, diferenţa dintre importanţa strategică şi maturitatea competenţelor cheie a fost una dintre cele mai adânci pe segmentul analizei datelor (59%).

92% dintre directorii executivi consideră că, în următorii trei ani, succesul va fi determinat de capacitatea companiilor lor de a-şi recalifica forţa de muncă.

Totuşi, doar 9% dintre ei afirmă că au un plan solid implementat în acest sens, iar 3% sunt ferm convinşi că organizaţia lor este în măsură să-şi instruiască personalul cu abilităţile necesare, potrivit studiului EY.

”92% din directorii globali intervievaţi au indicat capacitatea de recalificare rapidă ca fiind crucială. Adoptarea muncii la distanţă este încă un factor care creează o oportunitate pentru companiile locale de a atrage operaţiuni de back-office de la colegii lor regionali cu costuri mai mari ale forţei de muncă - cu condiţia să ne recalificăm mai rapid”, afirmă Mihai Drăghici, senior manager consultanţă, EY România.

În privinţa nivelului de pregătire al actualei lor forţe de muncă, respondenţii au declarat că 60% dintre lucrători au nevoie de recalificare sau perfecţionare şi că recalificarea unui lucrător obişnuit va dura în medie 10 luni. Aproape jumătate dintre directorii executivi (48%) cred că procesul de recalificarea va dura un an sau mai mult.

Directorii executivi, care au participat la studiu, au menţionat drept principale obstacole pentru o recalificare eficientă şi în timp util: timpul necesar pentru recalificare (97%), multitudinea priorităţilor concurente (95%) şi dificultatea evaluării progresului înregistrat de angajaţi. Mai mult, două treimi dintre respondenţi consideră că structura organizaţiei lor le afectează abilitatea de a inova, ceea ce face mai dificilă rezolvarea acestor provocări.

Directorii executivi din sectorul de petrol şi gaze anticipează o disponibilitate mai mare a lucrătorilor cu abilităţi digitale în următorii trei ani, ceea ce va ajuta la diminuarea actualului deficit de competenţe şi resurse umane calificate, potrivit studiului EY.

Directorii executivi ai companiilor cu acces la o bază de forţă de muncă specializată estimează o creştere de 11 puncte procentuale a nivelului de lucrători disponibili cu abilităţi în cloud computing, de 18 puncte procentuale a celor cu competenţe digitale de bază, de 26 de procente a celor cu competenţe în ştiinţa datelor şi de 24 în inteligenţa artificială.

Studiul a fost realizat pentru a măsura rata de adoptare a tehnologiilor şi abilităţilor digitale în industria de petrol şi gaze. Respondenţii la studiu au fost 59 de cadre de conducere din sectorul de petrol şi gaze, provenind din companii petroliere integrate, companii petroliere naţionale, producători independenţi şi companii de servicii petroliere. Respondenţii ocupă posturi înalte la nivelul tuturor funcţiilor din organizaţiile lor, printre care IT, Resurse Umane, operaţiuni, strategie şi tehnologii digitale. 40% dintre ei ocupă un post de conducere executivă sau de vicepreşedinte executiv. Respondenţii locuiesc sau lucrează în cadrul unor companii cu operaţiuni în America de Nord, America Latină, Europa, Orientul Mijlociu, Africa şi Asia-Pacific. Studiul s-a derulat în perioada 6 iunie – 5 iulie 2020.

